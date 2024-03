¡McLaren CONTRADICE a Lando Norris!

Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, contradijo a Lando Norris sobre las decisiones de la escudería en la pasada carrera.

El británico de 24 años dijo después del Gran Premio de Australia que Charles Leclerc podría haber sido derrotado con una estrategia diferente. “Es posible, pero fue muy, muy temprano en la carrera”, cita Autosport.com.

"Una carrera con un alto grado de incertidumbre, debido al comportamiento del neumático duro. De hecho, vimos en particular algunos coches grandes [de los mejores equipos] que no parecían nada rápidos, porque no funcionaban bien los neumáticos. Uno de ellos era el Red Bull [de Sergio Pérez].

"Creo que optamos por esa estrategia agresiva, tratando de dejar que Oscar [Piastri] pasara a Leclerc. Pero Leclerc decidió que era una buena idea también. Entraron al mismo tiempo, posiblemente porque escucharon nuestra radio.

"Eso significaría que Leclerc y Oscar habrían perdido dos posiciones al pelear entre sí. Lando estaba en una buena posición, por lo que sentimos que era un riesgo innecesario. Leclerc terminó por delante de Lando, porque actualmente tienen un coche más rápido", comentó.

Lando Norris sorprendentemente logró obtener el tercer lugar durante el Gran Premio de Australia, pero según el piloto de McLaren, podría haber obtenido más con una estrategia de parada en boxes más agresiva. Norris dijo después de la carrera que habría sido posible superar al piloto de Ferrari en la batalla por el segundo puesto mediante un undercut.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Australia?

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de 2024 se apretaron luego del Gran Premio de Australia.

Carlos Sainz ganó en Melbourne luego de aprovechar de gran manera el abandono de Max Verstappen en las primeras vueltas de la tercera carrera del campeonato. Charles Leclerc quedó segundo y agravó aún más la crisis que tuvo Red Bull todo el fin de semana.

El doblete de Ferrari fue seguido por otro doblete de McLaren con Lando Norris en el podio. Sergio Pérez finalizó quinto y no pudo sumar muchos puntos debido a los problemas de su monoplaza con los neumáticos.

El resto de corredores que sumaron puntos fueron Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen.

Verstappen y Lewis Hamilton no sumaron puntos debido a sus incidentes que los obligaron a abandonar la carrera en Melbourne.

pic.twitter.com/tNun3ZlXkA" target="_blank">El neerlandés tuvo un incendio en los frenos de su RB20 en el inicio de la carrera y no pasó mucho tiempo cuando Lewis perdió el motor de su monoplaza Mercedes. Es importable mencionar que George Russell también tuvo un importante choque al final de la carrera.

1- Max Verstappen - 51 pts

2. Charles Leclerc - 47 pts

3. Sergio Pérez - 46 pts

4. Carlos Sainz - 40 pts

5. Oscar Piastri - 28 pts

6. Lando Norris - 27 pts

7. George Russell- 18 pts

8. Fernando Alonso - 16 pts

9. Lance Stroll - 9 pts

10. Lewis Hamilton - 8 pts

11. Yuki Tusnoda - 6 pts

12. Oliver Bearman - 6 pts

13. Nico Hulkenberg - 3 pts

14. Kevin Magnussen - 1 pts

15. Alexander Albon - 0 pts

16. Guanyu Zhou - 0 pts

17. Daniel Ricciardo - 0 pts

18. Esteban Ocon - 0 pts

19. Pierre Gasly - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts