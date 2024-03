Checo Pérez recibe TERRIBLE acusación

Sergio Pérez ha recibido una fuerte acusación en la previa al Gran Premio de Australia del próximo fin de semana.

Lando Norris, piloto de McLaren, habló con los medios sobre la supuesta trampa que realizó el mexicano en la largada del pasado Gran Premio de Arabia Saudita. En conversación con los medios, el británico dijo lo siguiente: “El movimiento de Pérez era más penalización que la mía, pero no fue castigado, ¿verdad?

"No sé cuál fue el fallo para esto y cómo definen esto. La gente podría pensar que me adelanté a la salida, lo cual normalmente es todo lo contrario, porque tengo reacciones terribles. La de Pérez saca una verdadera ventaja. La mía, yo no estaba tratando de adelantarme, sólo de reaccionar.

"Lo que pasó con su coche, y no sé si lo estaba haciendo a propósito, ayuda en una salida”, finalizó el miembro de la escudería de Woking.

Recordar que el nacido en Jalisco sufrió una sanción en Jeddah por una salida peligrosa de boxes y que por poco causó un choque con Fernando Alonso. Aunque a Checo no le afectaron en el resultado de la carrera los cinco segundos de penalización, el punto impuesto en su súperlicencia sí que lo pone en riesgo.

Actualmente, el número 11 tiene 8 puntos de penalización. La FIA determina que si un corredor acumula 12 o más puntos en un periodo menor a 12 meses, este es acreedor a una suspensión por una carrera.

Relacionado: Revelan TRAICIÓN de Horner a Checo

¿Por qué castigaron a Checo en Arabia Saudita?

El mexicano recibió una penalización de cinco segundos de tiempo, más un punto de castigo en su súper licencia, debido a una salida peligrosa de su cajón de boxes.

En el circuito urbano de Jeddah, el veterano empezó la carrera en tercera posición, pero no tardó en adelantar en pista al Ferrari de Charles Leclerc. Sin embargo, quedaba la cuestión de si sería capaz de mantener esa posición.

Durante un período de coche de seguridad, una gran parte del pelotón, incluido Pérez, se lanzó a buscar neumáticos nuevos, pero al salir, Fernando Alonso tuvo que frenar completamente para evitar el contacto con el piloto de 34 años.

Los comisarios consideraron que el castigo por esto último estaba justificado porque Checo todavía tenía una luz roja en el box de Red Bull y, por lo tanto, no debería haberse alejado todavía.

Posteriormente, Pérez se admitió culpable: "Cuando me miré al espejo, no había nadie. Vi que todavía no me permitían salir, pero no vi a nadie. A veces el equipo va un poco más lento que tú en el coche, pero esta vez fue al revés. Fue mi culpa, pero afortunadamente eso no cambió la carrera”, dijo.

El mexicano finalmente cruzó la meta en segundo lugar con una ventaja de unos diez segundos sobre Leclerc.