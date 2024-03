Checo teme LO PEOR para Red Bull

Sergio Pérez señaló uno de sus mayores temores con el futuro de Red Bull Racing en la Fórmula 1.

En declaraciones recogidas por SoyMotor.com, el corredor mexicano habló sobre los rumores que rodean a Max Verstappen, su compañero de equipo: "No sé qué cláusula tiene Max en su contrato, creo que es mejor que se lo preguntes a él.

"Creo que Max, hasta donde yo sé, tiene contrato con el equipo y está totalmente comprometido con el equipo. El resto... creo que no me corresponde comentarlo, no tiene nada que ver conmigo. Me centro en mis decisiones y en lo que tengo que hacer.

"Que estemos hablando de otros pilotos cuando no conocemos ningún dato... no le veo sentido a hacerlo. Ahora mismo, la dinámica, todos en el equipo están trabajando muy bien juntos, todo el grupo de ingenieros está realmente unido. Eso se nota en la pista, en lo eficientes que hemos sido en los últimos años.

"No veo ninguna razón para cambiarlo. Obviamente sería un golpe para el equipo que Max se fuera. Creo que el equipo está en una posición muy fuerte, con los resultados que estamos teniendo actualmente, la armonía que hay en el equipo, creo que para lograr eso solo se necesitan muchos años, probablemente", comentó.

Los problemas que han rodeado a Red Bull Racing, como el caso de Christian Horner, han puesto en duda la continuidad de miembros importantes como Adrian Newey y el propio Verstappen.

Incluso, Mercedes ha confesado públicamente su interés en el tricampeón del mundo. Recordar que Lewis Hamilton dejará a Las Flechas de Plata tras haber concretado su fichaje con Ferrari para el Campeonato Mundial de 2025.

¿Hasta cuándo tiene contrato Max Verstappen con Red Bull?

Max Verstappen tiene contrato con Red Bull Racing hasta finales del año 2028, aunque según diversos informes señalan que existe una 'cláusula Helmut Marko'. Esta dice que si Marko dejara a la formación austriaca, el neerlandés también es libre de irse.

Los actuales disturbios en Red Bull Racing han llevado a Wolff a especular sobre la posible llegada del tricampeón. Anteriormente, se indicó que el conductor elegirá en última instancia el coche más rápido y que, por tanto, es tarea de Mercedes suministrar dicho coche.

Además, la controversia con Christian Horner, jefe del equipo, no ha hecho más que seguir alimentando los rumores y la inestabilidad dentro de los campeones del mundo.