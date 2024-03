Verstappen hace ANUNCIO de su futuro

Max Verstappen hizo un anuncio sobre su futuro en medio de rumores de que podría dejar Red Bull en el futuro cercano.

Hablando con Sky Sports en Australia, Max dejó claras sus intenciones en la máxima categoría: "Sabes, simplemente me concentro en el trabajo que tengo que hacer. Por supuesto, esa es la parte de conducción y cuando vuelvo a casa pienso en muchas otras cosas que no incluyen la Fórmula 1 y también me divierto mucho.

“Para mí, este tipo de cosas también, sé que tengo contrato con el equipo hasta finales de 2028 y también estoy muy contento con toda la gente con la que estoy trabajando. El coche va muy bien, así que deberíamos centrarnos en eso y disfrutar realmente lo que estamos haciendo y creo que lo haremos.

“Por supuesto, los fines de semana anteriores siempre se habló mucho, pero creo que intentamos dejar eso atrás como equipo y centrarnos en lo que está sucediendo en la pista”, dijo el tricampeón del mundo.

Se ha relacionado a Max con un cambio a Mercedes para reemplazar a Lewis Hamilton. La situación de Verstappen en el equipo con sede en Milton Keynes ha sido puesta en duda en las últimas semanas tras el drama que rodea al director del equipo Christian Horner.

Verstappen ha sido vinculado con Mercedes

Relacionado: Max Verstappen ROMPE EL SILENCIO sobre Mercedes

¿Hasta cuándo tiene contrato Max Verstappen con Red Bull?

Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, aunque según diversos informes señalan que existe una 'cláusula Helmut Marko'. Esta dice que si Marko deja Red Bull, Verstappen también es libre de irse.

Los actuales disturbios en Red Bull Racing han llevado a Wolff a especular sobre la posible llegada del tricampeón. Anteriormente, se indicó que el conductor elegirá en última instancia el coche más rápido y que, por tanto, es tarea de Mercedes suministrar dicho coche.

Además, la controversia con Christian Horner, jefe del equipo, no ha hecho más que seguir alimentando los rumores y la inestabilidad dentro de los campeones del mundo.