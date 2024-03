Sainz revela BRUTAL SECRETO

Carlos Sainz ha revelado un brutal secreto en el marco del inicio del fin de semana para el próximo Gran Premio de Australia.

El español habló con los medios de comunicación sobre su recuperación tras haber tenido que ser intervenido quirúrgicamente: "Es posible gracias a los avances de la medicina en los últimos 20, 30 años. Cuando mi padre se operó, y puede que alguno de vosotros también, hace 40 o 30 años, te abrían aquí [indicando un corte en el estómago].

"Hoy en día, con la laparoscopia, hacen tres agujeros muy pequeños, y eso acelera la recuperación. Es el doble o el triple de rápida que antes. Así que gracias a eso, es por lo que, incluso los médicos, después de la operación, dijeron que obviamente va a estar apretado.

"Son 14 días desde la fecha de la operación hasta que esté en el coche el viernes, pero es posible. No saben lo que es la F1 ahora, las fuerzas G y todo eso, pero es posible y siento que lo será, teniendo en cuenta cómo me siento ahora mismo. ¿Estaré al 100%? Seguro que no, no es mentira.

"Estar al cien por cien significaría estar 10 días entrenando, haciendo el simulador. No he hecho eso en los últimos 10 días. Me he centrado en recuperarme, pero ¿estaré en condiciones de competir? La sensación ahora mismo es que sí. Y veré cómo me siento", señaló

¿Qué pasó con Carlos Sainz en Arabia Saudita?

Días antes del GP de Arabia Saudita, se informó que Carlos no se sentía bien e incluso no pudo cumplir con sus compromisos con la prensa. El número 55 hizo un enorme esfuerzo para tratar de competir en los dos primeros entrenamientos libres del jueves.

Carlos participó en la FP1 y FP2 con un programa reducido; sin embargo, era evidente que su semblante refleja un malestar importante.

Después, el viernes se confirmó lo peor y finalmente se decidió que el resto del fin de semana su lugar lo tomara Oliver Bearman, corredor de 18 años de la Fórmula 2 y que es miembro de la Academia de Ferrari.

Más tarde, Ferrari informó que la operación a la que fue sometido Carlos Sainz en Arabia Saudita fue un éxito. La formación de Maranello publicó un comunicado en sus redes sociales: "Carlos ya salió de cirugía. Todo salió bien y ahora se encuentra descansando en el hospital. Le enviamos todo nuestro apoyo para una pronta recuperación", dijo el equipo italiano.

Tras ser operado con éxito, Sainz fue visto en el Jeddah Corniche Circuit para poder ver de cerca la participación de Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita. Por otro lado, el joven de 18 años brilló al finalizar séptimo en uno de los circuitos más complicados del calendario.