Aloisio Hernández

Sábado 18 Febrero 2023 13:43 - Actualizada: 14:13

Sergio Pérez insiste en que el nombramiento de Daniel Ricciardo como piloto de reserva de Red Bull no generará una presión adicional sobre para mejorar su desempeño en 2023.

Pérez se está preparando para su tercera temporada con el equipo austriaco, que ganó el título de pilotos y constructores en 2023, con el propio Checo obteniendo dos victorias y nueve podios más.

Pero con Ricciardo reincorporándose al equipo como tercer piloto para 2023, se le preguntó a Sergio si está bajo presión adicional esta temporada: “No, cuando estás en Red Bull Racing tienes que dar lo mejor de ti; no importa si Daniel está aquí o no.

Este será el auto de Checo Pérez en 2023

"Red Bull puede elegir prácticamente a cualquier piloto que quiera en la parrilla”, dijo el mexicano en entrevista para la F1 en el evento del lanzamiento del RB19.

Aporte positivo

El número 11 también señaló los aspectos a favor de la llegada del piloto australiano: "Creo que somos muy afortunados de tener a Daniel.

"El nivel de experiencia que tiene y poder tenerlo de regreso en la fábrica con los ingenieros, cuando hablemos sobre el automóvil, él realmente lo entenderá de lo que estamos hablando.

"Creo que es genial tener a alguien como él cerca y creo que los fines de semana será de gran ayuda", finalizó.