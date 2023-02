Aloisio Hernández

Sábado 18 Febrero 2023 10:29 - Actualizada: 10:30

Jenson Button, ex campeón mundial de F1, señaló al equipo de Sergio Pérez y Max Verstappen entre los candidatos a pelea por el título mundial.

Después de ver todos los lanzamientos de autos, Button cree que ahora tiene un indicador decente sobre dónde están los favoritos al campeonato. Jenson tiene la esperanza de que Red Bull, Ferrari y Mercedes puedan luchar por ganar carreras en la próxima temporada.

"El Red Bull es el único que no hemos visto de manera realista, obviamente fue el auto de menos cambios, pero Red Bull siempre sale con un buen auto. Creo que serán competitivos.

El RB19 de Checo y Max para 2023

"El Ferrari se ve bien. Parece que han trabajado en áreas en las que eran débiles y han tomado algunos riesgos en otras áreas. El auto se ve bien.

"Es extraño lo de Mercedes porque el auto, diría que es hermoso. El coche más bonito, diría el Mercedes. Posiblemente podrían estar cambiando los pontones.

"Me sorprende que no hayan hecho eso durante el invierno y no durante la temporada, pero obviamente creen en el estilo que tienen para las primeras carreras", dijo a Sky Sports.

¿Pelea de tres?

El campeón de F1 de 2009 agregó: "Espero con ansias esa pelea al frente, todos esperamos que tres fabricantes al frente luchen por el campeonato, ¿no es así?, tres equipos, y creo que lo conseguiremos en algún momento esta temporada", finalizó.