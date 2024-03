Han señalado el principal dolor de cabeza para Fernando Alonso en su última campaña con Aston Martin.

En declaraciones publicadas por The Best, Jo Ramírez, ex jefe de equipo, dijo lo siguiente: “Fernando es Fernando. Siempre lo hará bien, pero a él le falta un poco de coche.

"Es bueno que siga ahí, que demuestre que la edad no tiene nada que ver, que la experiencia es más importante”, comentó.

El comienzo de Aston no ha sido lo esperado por el bicampeón del mundo o los aficionados a la escudería con sede en Silverstone. El P9 y P5 de Fernando en las primeras dos rondas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2024 han estado muy lejos de los cuatro podios en las primeras cinco carreras de 2023.

Alonso tiene contrato hasta finales de la temporada 2024, por lo que el ritmo y rendimiento del AMR24 antes de las vacaciones de verano podrían ser muy determinantes en el futuro del bicampeón del mundo en la escudería o, incluso, en la categoría.

Recordar que el español está siendo señalado como uno de los candidatos para reemplazar a Lewis Hamilton en Mercedes o Max Verstappen en Red Bull Racing.

Relacionado: ¡CONFIRMAN el interés del equipo CAMPEÓN en Fernando Alonso!

El AMR24 está lejos de poder pelear con Red Bull y Ferrari en 2024

¿Cuántos podios obtuvo Fernando Alonso en 2023?

Fernando Alonso consiguió ocho podios con Aston Martin en el pasado Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2023. Además, el 100% de los podios conseguidos por la escudería.

Estos le representaron 206 puntos, mismos que le dieron la cuarta posición en el Mundial de Pilotos, solamente por detrás de Lewis Hamilton, Sergio Pérez y, por supuesto, Max Verstappen. También, fueron el 73.575 de la totalidad de puntos que logró el equipo en la campaña.

Finalmente, el equipo se ubicó quinto en el Campeonato de Constructores tras un cierre de año que tuvo muchos altibajos y no pudieron finalizar en la posición que esperaban al inicio de la campaña, cuando se pusieron a la altura de Red Bull Racing.