La SOLUCIÓN de Checo para los problemas de la F1

Sergio Pérez fue sancionado por una liberación insegura durante el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, pero después estuvo involucrado en otra polémica en el movimiento de su auto previo al arranque, el cual afortunadamente no le costó su segundo lugar o una sanción mayor.

El piloto de Red Bull Racing asume la culpa, pero también propone una solución para el futuro. 'Checo' arrancó la carrera en el Circuito Jeddah desde la tercera posición, pero en la cuarta vuelta superó a Charles Leclerc por el segundo lugar.

Posteriormente, un Safety Car causado por Lance Stroll hizo que casi todos entraran en boxes al mismo tiempo y ahí llegó la penalización del mexicano. Debido a la aglomeración en el pit lane, Pérez acabó por delante de Fernando Alonso, que tuvo que frenar bruscamente.

El mexicano recibió una penalización de 5 segundos, pero como tenía una ventaja de casi 10 segundos sobre Leclerc al final, se le permitió mantener su resultado P2. Sin embargo, también recibió un punto de penalización en su súper licencia.

Que un piloto escape sano y salvo después de una parada en boxes es algo que se considera responsabilidad del equipo y, por lo tanto, las penalizaciones de tiempo por liberaciones inseguras no siempre son populares, pero los comisarios en Arabia Saudita culparon a Pérez.

La dirección de carrera de la FIA afirmó que todavía tenía una luz roja en el box de Red Bull, así que decidió marcharse él mismo, aunque el equipo aún no había indicado que pudiera hacerlo de forma segura. Por lo tanto, los comisarios consideraron que Pérez no sólo merecía una penalización de tiempo, sino también ese punto de penalización.

¿Qué propone Checo para evitar estos riesgos?

“Estábamos en desventaja con un período de Safety Car tan temprano y eso significó que básicamente todos hicieron una parada en boxes”, Pérez tras la carrera en Jeddah.

"Cuando volví a salir, en realidad fue mi culpa porque el equipo me dijo que no saliera todavía. Pero miré a mi derecha y no había nadie allí cuando miré. Mirando hacia atrás, creo que el castigo estaba justificado. Por suerte no cambió el resultado", agregó.

Sin embargo, pareció pensar que, sin esa sanción, tendría posibilidades de ganar la carrera que una vez más fue para Max Verstappen.

"Ciertamente perjudicó a nuestra carrera". Pérez también ideó una solución para prevenir este tipo de situaciones en el futuro, aunque es más fácil decirlo que hacerlo.

"Estaba bastante cerca de Max y todos entraron al mismo tiempo. ¡Sólo necesitamos un pit lane más amplio!", sugirió el piloto mexicano para finalizar.