¡Checo DERROTA a Vestappen!

Checo Pérez ha encontrado la forma de vencer a Max Verstappen de manera arrolladora, en el aspecto comercial, ya que las gorras especiales anunciadas por la mañana para el GP de Japón en el modelo del mexicano se terminaron en minutos.

Si hay un aspecto en el que Checo ha podido ser más influyente que Verstappen dentro de la Fórmula 1, es el comercial, el mexicano es un absoluto imán de patrocinadores por todo el mercado hispano el cual abarca, mientras la fría personalidad del holandés y su poco compromiso con las causas sociales no le han hecho acreedor de muchos adeptos en este rubro.

Si bien la siguiente carrera es el Gran Premio de Australia, Red Bull ya se encuentra preparando las novedades que sus pilotos presentarán en el circuito nipón, y una de ellas será en los atuendos, donde tendrán una pieza especial en su tienda en línea, una gorra de edición especial para el Gran Premio de Japón.

Esta gorra salió en tres versiones diferentes, una personalizada para Checo, otra para Max y la genérica del equipo. En cuestión de minutos, la gorra personalizada del mexicano ya estaba agotada mientras las otras dos aún cuentan con disponibilidad.

Por medio de las redes sociales de Red Bull Racing, el equipo con base en Milton Keynes reveló las gorras con diseño especial que estarán luciendo durante la semana de actividades en el país asiático.

El diseño consta de una gorra estilo snapback 9FORTY de la marca New Era en color blanco, un hermoso estampado de flores de cerezo en la corona y Oracle Red Bull Racing bordado en japonés en la parte delantera.

Además, el gran número "11" del mexicano en un lugar destacado en la visera para que se muestre al mundo entero el apoyo a Checo.

La gorra edición especial cuenta también con un parche con el logo del equipo en la parte trasera, los logotipos de patrocinadores en la visera y la corona en un material mitad poliéster y mitad algodón.

Show your support ahead of Suzuka 🧢🇯🇵



Get your special edition #JapaneseGP caps over at @RedBullShop 🛍️👇