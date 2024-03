Respuesta DEFINITIVA sobre la llegada de Verstappen a Mercedes

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, dio una contundente respuesta sobre la llegada de Max Verstappen a Mercedes.

El asesor contestó a la pregunta sobre si él irá a las Estrellas de Plata, junto al tricampeón del mundo: "Es mucho tiempo... Estaba muy agradecido por la lealtad de Max. Me ha impresionado. De momento no vamos a ir juntos a Mercedes.

"Decidimos que estos rumores [de las filtraciones] estaban difundidos y no tenían antecedentes legales. No me suspenderán. Nuestro objetivo es ganar el campeonato mundial. Para eso tendremos que trabajar duro", comentó en declaraciones recogidas por Planet F1.

Por otro lado, Max dijo lo siguiente: "Siempre dije que lo más importante es que trabajemos juntos como un equipo y que todos mantengan la paz y eso es en lo que, creo, en lo que todos estamos de acuerdo dentro del equipo.

"Así que espero que de ahora en adelante, ese también sea totalmente el caso y todo el mundo está tratando de centrarse en la misma dirección.

"Y creo que lo positivo de todo esto es que no pertimó nuestras actuaciones, por lo que es un equipo muy fuerte. Creo que también mentalmente, se puede ver no solo desde el lado del conductor, sino también por parte de los mecánicos, ingenieros, todo el mundo está ahí para hacer su trabajo.

"Y creo que todos, incluso cuando están pasando cosas o lo que sea, como si estuvieran muy centrados en su trabajo como deberían", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Max Verstappen con Red Bull?

Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, aunque según diversos informes señalan que existe una 'cláusula Helmut Marko'. Esta dice que si Marko deja Red Bull, Verstappen también es libre de irse.

Los actuales disturbios en Red Bull Racing han llevado a Wolff a especular sobre la posible llegada del tricampeón. Anteriormente, se indicó que el conductor elegirá en última instancia el coche más rápido y que, por tanto, es tarea de Mercedes suministrar dicho coche.

Además, la controversia con Christian Horner, jefe del equipo, no ha hecho más que seguir alimentando los rumores y la inestabilidad dentro de los campeones del mundo.