El elaborado plan de Mercedes para CONTRATAR a Verstappen

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, no sólo parece tener la vista puesta en los servicios de Max Verstappen, sino que el austriaco también mira con recelo a Adrian Newey.

A pesar de los peores resultados en 2024, Wolff está bastante satisfecho con sus técnicos, pero no descarta hacer un cambio para traer a Newey a Brackley.

El equipo Red Bull Racing parece estar inestable debido al malestar que rodea al establo de carreras. Jos Verstappen ya había indicado que se debía restablecer la calma en el equipo de carreras lo más rápido posible, pero la competencia ahora está tratando de hacerse cargo de la mayor cantidad de personal posible del equipo de Milton Keynes.

Ferrari no ha ocultado que el equipo austriaco tiene varios miembros interesantes en su personal, pero a Mercedes también le gusta mirar a la plantilla del equipo.

¿Cuáles figuras de Red Bull busca incorporar Mercedes?

En OE24Wolff pone sobre la mesa su interés por Verstappen: "A todos los equipos les gustaría contratar a Max porque es el piloto más fuerte, ¡es lógico! Pero, como dije, el piloto siempre lo intentará estar en el coche más fuerte, por eso tenemos que hacer los deberes con antelación, para que el coche rinda. Por lo tanto, Mercedes podría convertirse en una alternativa real a Max".

Sin embargo, Verstappen no puede ser atraído simplemente a Mercedes, por lo tanto, Wolff se centra en los factores de éxito de Red Bull Racing, como el diseñador Newey.

"Todo es posible en este período loco, no descartaría nada. Pero tenemos un excelente equipo técnico con el que me siento cómodo y estoy 100 por ciento bien posicionado, aunque eso no se refleje en los tiempos de vuelta en este momento", agregó.

No sólo Newey podría llevar una camiseta de Mercedes, Helmut Marko también sería recibido por Wolff con los brazos abiertos.

"Se trata de Max y sus perspectivas, no sé lo suficiente sobre la dinámica entre los dos para juzgar lo importante que es realmente Marko para Max", destacó.

En Jeddah, se mostraron imágenes de un Conversación entre el jefe del equipo Mercedes y Jos Verstappen. Se insinuó una conversación sobre el futuro, pero Wolff lo aclarará más adelante. "Nada especial, lo felicité por la carrera. Jos y yo nacimos el mismo año y tenemos una buena relación desde hace años".