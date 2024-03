Checo llegará con gran SORPRESA a Japón

Red Bull ha lanzado las gorras especiales de Checo Pérez y Max Verstappen para el Gran Premio de Suzuka en Japón que se disputará el 6 de abril con un diseño muy tradicional japonés.

El entretenido circuito de Suzuka se encuentra cada vez más cerca de correrse los equipos se preparan para una de las carreras más icónicas de la temporada con suficiente anticipación.

Si bien la siguiente carrera es el Gran Premio de Australia, Red Bull ya se encuentra preparando las novedades que sus pilotos presentarán en el circuito nipón, y una de ellas será en los atuendos, donde tendrán una pieza especial.

Por medio de las redes sociales de Red Bull Racing, el equipo con base en Milton Keynes reveló las gorras con diseño especial que estarán luciendo durante la semana de actividades en el país asiático.

El diseño consta de una gorra estilo snapback 9FORTY de la marca New Era en color blanco, un hermoso estampado de flores de cerezo en la corona y Oracle Red Bull Racing bordado en japonés en la parte delantera.

Además, el gran número "11" del mexicano en un lugar destacado en la visera para que se muestre al mundo entero el apoyo a Checo.

La gorra edición especial cuenta también con un parche con el logo del equipo en la parte trasera, los logotipos de patrocinadores en la visera y la corona en un material mitad poliéster y mitad algodón.

