Checo recibe EXTRAORDINARIAS noticias

Peter Windsor, ex director del equipo de F1, ha otorgado buenas noticias para Checo Pérez y Max Verstappen, ya que cree que Ferrari no podrá alcanzar a Red Bull Racing esta temporada. Ni siquiera aunque las actualizaciones funcionarán.

Red Bull Racing comenzó dominando en 2024. Verstappen ganó el Gran Premio de Bahréin con un Grand Slam, mientras que sólo un coche de seguridad pudo evitar que esto volviera a suceder en Arabia Saudita.

Checo Pérez por su parte, logró cómodamente terminar en segundo lugar en ambas carreras, incluso con penalización de por medio ante Charles Leclerc, lo que puso a Red Bull firmemente en control.

Ferrari parece haber dado pasos adelante en términos de ritmo de carrera, pero hasta ahora el paso no ha sido lo suficientemente grande como para representar un desafío para Red Bull Racing.

¿Qué dijo Windsor de las opciones de Ferrari ante Checo y Max?

Existe una buena posibilidad de que Ferrari llegue a Europa con actualizaciones en un intento de cerrar la brecha, pero según Windsor, esto no marcará la diferencia porque la brecha se puede explicar principalmente por otras cosas.

Lo dice en un nuevo vídeo en su canal de YouTube: "Las actualizaciones no ayudarán, eso no es suficiente, Ferrari puede intentar limpiar un poco la parte trasera, pero con el RB20 muchos componentes están empaquetados de manera diferente y no se puede lograr algo así con actualizaciones".

Además, según Windsor, Red Bull no se quedará quieto. El británico sabe que las mejoras de Red Bull sólo harán que el RB20 sea más estable y más rápido, lo que les permitirá seguir el ritmo de Ferrari.

"En unos meses, Ferrari será más rápido en comparación con Bahrein y Arabia Saudita. Pero también lo será Red Bull. La diferencia entre los equipos seguirá siendo aproximadamente la misma", agregó.

"Ferrari puede ganar, y esperemos que gane Sainz, Sería bueno para su carrera. Pero no, Ferrari realmente no puede desafiar a Red Bull esta temporada", sentenció Windsor.

De esta manera, todo parece indicar que será otro año donde Checo y Max se llenen de primeros y segundos lugares en las competiciones, definiendo de manera rápida el campeonato de constructores de esta temporada.