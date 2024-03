Alonso y Checo, MINIMIZADOS por la F1

Como era de esperarse, Oliver Bearman continúa siendo noticia en la Fórmula 1, ahora en los Power Rankings después del Gran Premio de Arabia Saudita, mientras que Fernando Alonso y Checo Pérez fueron de nuevo subvalorados por los jueces.

Checo y Alonso al parecer no son de los favoritos del panel que realiza los rankings de la Fórmula 1, ya que ambos de nuevo han sido relegados a posiciones que no son acordes a lo que mostraron en Jeddah, especialmente con pilotos de rendimiento más cuestionable situados por encima de ellos en el ranking.

Se corrió el Gran Premio de Arabia Saudita y de nuevo Max Verstappen obtuvo la pole y la victoria para así llegar a su podio número 100 en la categoría reina del automovilismo para asegurarse de nuevo ser el número 1 de ranking con un imponente 9.6 de calificación.

Para el segundo lugar, la irrupción del novato británico de Ferrari se apoderó de la segunda posición con un 9 de calificación tras hacer historia al ser el piloto más joven en sumar puntos en su carrera de debut después de tener que sustituir a Carlos Sainz.

Aún a pesar de haber terminado casi 10 segundos por delante del monaguesco para obtener la segunda posición en la carrera y terminar de nuevo solo detrás de Verstappen, Checo Pérez fue puesto como quinto lugar del ranking con un 8 de calificación, detrás de Charles Leclerc y Oscar Piastri a quienes otorgaron un 8.2 de manera incomprensible.

Otra calificación y lugar extraño es el de Fernando Alonso, que de nuevo sacó más de lo que le podía brindar el AMR24, tanto en la clasificación como en la carrera, logrando subir muchas posiciones respecto a la carrera de Bahréin, en un monoplaza que ya se ha establecido como uno menor a los de Mercedes y McLaren, terminando en la posición número 7 del ranking

De esta modo el orden del ranking quedó de la siguiente manera:

Max Verstappen (9.6)

Oliver Bearman (9.0)

Charles Leclerc (8.2)

Oscar Piastri (8.2)

Checo Pérez (8.0)

Nico Hulkenberg (8.0)

Fernando Alonso (7.8)

George Russell (7.2)

Lando Norris (6.8)

Alex Albon (6.8)

The @aramco Power Rankings for Saudi Arabia have dropped!



Bearman's impressive debut with Ferrari has earned him second place in the table! 💪#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/U3K0aID8c8