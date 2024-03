Felipe Massa da un CONTUNDENTE paso para reclamar su título

Felipe Massa ha dado un contundente paso para reclamar su título de la temporada 2008 de la Fórmula 1.

De acuerdo con el reporte de geGlobo, el corredor brasileño tiene novedades sobre su caso en contra de la Federación Internacional de Automovilismo: "Después de unos meses de espera, Felipe Massa oficializó este lunes, en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, una demanda contra la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y Formula One Management (FOM) y otra contra el ex presidente de la categoría, Bernie Ecclestone.

"El pleito cuestiona el resultado del campeonato de F1 2008 y, en particular, la no anulación del GP de Singapur de 2008. El ex piloto esperaba la respuesta de una carta enviada por él a las entidades en agosto de 2023, necesaria para oficializar el proceso", reportaron.

Además, en entrevista con Globo Esporte y ge, Massa habló de la situación: "Siempre he dicho que iba a pelear hasta el final. Como la FIA y la FOM han decidido no hacer nada, buscaremos la corrección de esta injusticia histórica en los tribunales.

"El asunto ahora está con los abogados y están plenamente autorizados a hacer lo que sea necesario para que se haga justicia en el deporte", declaró.

De acuerdo con la información de Jauro Jardim, periodista, en "O Globo", Massa estaría exigiendo en ambas acciones una indemnización que puede variar de 64 a 150 millones de libras, equivalente a los valores de $ 400 millones a $ 960 millones de Reales.

¿Qué pasó en el GP de Singapur 2008?

El Singapor-gate se refiere al golpe intencional de Nelson Piquet Jr para favorecer la victoria de su entonces colega de Renault, Fernando Alonso. Massa obtuvo la pole position y era el líder de la carrera, pero sufrió un error y un castigo al hacer su parada en boxes bajo el coche de seguridad y cayó a 13º.

Sin anotar, Massa perdió el título ante Lewis Hamilton por un punto de diferencia. El caso solo se hizo público en 2009, en el GP de Hungría. En ese momento, el reglamento deportivo de la F1 solo permitía la impugnación de los resultados hasta la ceremonia de premiación de la FIA, celebrada en diciembre de cada año.

Sin embargo, Ecclestone reveló a principios de 2023 que sabía de la intencionalidad del ritmo de Piquet Jr aún en 2008, lo que permitiría una revisión de la carrera. El británico justificó que la F1 y la FIA mantuvieron silencio para proteger la integridad del deporte.

El brasileño luego inició su proceso judicial con la presentación de una carta que, según las reglas de la Justicia del Reino Unido, debe preceder a cualquier proceso. En ella, FIA y FOM son entendidas como conspiradoras, perjudicando a Massa en los ámbitos deportivo, moral y financiero, con él sufriendo aún una pérdida estimada de decenas de millones de euros.

Massa recibió recientemente el apoyo de su amigo y ex jefe de Ferrari, Jean Todt. También ex presidente de la FIA entre 2009 y 2021, el francés defendió la cancelación del GP de Singapur de 2008, e incluso admitió que el equipo podría haber adoptado otra postura en ese momento.