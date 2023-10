Ángel Armando Castellanos

Lunes 16 Octubre 2023 11:02 - Actualizada: 12:07

Felipe Massa aseguró que en el 2008 le fue "robado" el título que cree legítimamente ganó y que está en las vitrinas de Lewis Hamilton.

En medio del reclamo legal que ha hecho a la Fórmula 1, insiste en que los responsables tenían idea de lo que hacían y que debe haber una solución.

"Me robaron, seguro. Fue un Campeonato perfecto, que acabó por un punto en Interlagos. Pero después vimos que hubo una carrera manipulada (Singapur), y debió ser cancelado el resultado.

"No lo hicieron porque no quisieron destruir el nombre de la F1. Bernie Ecclestone lo dijo en una entrevista, que el Campeonato 2008 para él es mío y que la carrera en Singapur debía ser cancelada. No lo hicieron y sabían en 2008 de la manipulación", aseguró en una charla con Infobae.

No se rendirá

Tras la época gloriosa de Michael Schumacher y el título de Kimi Raikkonen de 2007, es la vez que la Scuderia ha estado más cerca de quedarse con la gloria a nivel individual.

"Para mí fue una situación muy difícil. Preparamos un equipo legal grande con abogados de seis países. Vamos a luchar hasta el final porque lo que aconteció no fue justo para el deporte, para mí, para mi país, para los fans, para Ferrari.

"Muchos (abogados en el caso). Son personas que trabajaron mucho tiempo en casos como este. Es una causa de manipulación. Tenemos que trabajar para la justicia del deporte. Veremos la respuesta que nos dan (FIA y FOM) y si vamos a entrar en la corte o un tribunal, eso es algo que tenemos que decidir", explicó.

"Campeón para siempre"

Se le pregunta directamente si le fue "robado el título, pero no la dignidad" y contesta: "seguramente"

"Fui campeón por 38 segundos, pero no fue verdad. Yo fui campeón para siempre", sentencia.