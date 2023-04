Aloisio Hernández

Martes 4 Abril 2023 13:37

Felipe Massa está buscando asesoramiento legal para un posible desafío por el título de pilotos de Fórmula 1 de 2008 que perdió ante Lewis Hamilton.

El brasileño estaba en camino de coronarse campeón mundial en la carrera final en su país de origen antes de que Hamilton pasara a Timo Glock de manera espectacular y obtuviera los puntos que necesitaba.

Relacionado: Schiff: 'Ferrari es el cuarto equipo en el orden jerárquico'

Massa se quedó llorando en el podio después de que le negaran el que habría sido su primer y único título mundial. Ahora busca explorar vías legales sobre el resultado del campeonato luego de que surgieran los comentarios de Bernie Ecclestone.

Bernie Ecclestone

Se le preguntó al exjefe de F1 sobre el infame incidente 'Crashgate' en el Gran Premio de Singapur de esa temporada, en el que Nelson Piquet se estrelló deliberadamente para ayudar a Fernando Alonso a ganar la carrera para Renault, una carrera en la que Hamilton terminó tercero y Massa terminó fuera de puntos.

“En aquel entonces, existía la regla de que una clasificación de campeonato mundial después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a fin de año era intocable. Así que a Hamilton se le presentó el trofeo y todo estuvo bien.

“Tuvimos suficiente información a tiempo para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber cancelado la carrera en Singapur en estas condiciones.

“Eso significa que nunca hubiera sucedido para la clasificación del campeonato. Y entonces Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton", dijo Ecclestone a F1-Insider.

La respuesta de Massa

Es comprensible que Massa no estuviera complacido con esa revelación, y Ecclestone admitió efectivamente que debería haber ganado el título si Renault irregularidades han sido descubiertas anteriormente.

“Hay una regla que dice que cuando se decide un campeonato, desde el momento en que el piloto recibe el trofeo de campeón, ya no se pueden cambiar las cosas, aunque se haya probado un robo”, dijo a motorsport.com.

"En ese momento, los abogados de Ferrari me hablaron de esta regla. Acudimos a otros abogados y la respuesta fue que no se podía hacer nada. Así que yo lógicamente creía en esta situación.

"Pero después de 15 años, escuchamos que el [ex] dueño de la categoría dice que se enteró en 2008, junto con el presidente de la FIA, y ellos no hizo nada [para] no empañar el nombre de la F1.

Felipe Massa terminó su carrera en la F1 con Williams en 2017

“Esto es muy triste, saber que el resultado de esta carrera se suponía que se cancelaría y yo tendría un título. Al final, fui yo quien más perdió con este resultado. Entonces, vamos a buscarlo para entender todo esto”.

“Hay reglas, y hay muchas cosas que, dependiendo del país, no se puede volver atrás después de 15 años para resolver una situación. Pero tengo la intención de estudiar la situación, estudiar lo que dicen las leyes y las reglas. Tenemos que tener una idea de lo que es posible hacer.

"Nunca lo perseguiría pensando financieramente. Iría tras él pensando en la justicia. Yo creo que si te han castigado por algo que no fue tu culpa, y es producto de un robo, de una carrera robada, hay que hacer justicia.

"De hecho, la situación correcta es cancelar el resultado de esa carrera. Es la única justicia que se puede hacer en un caso como este", finalizó el brasileño.