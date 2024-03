Verstappen recuerda 2021 con su pole en Jeddah

Max Verstappen recordó uno de los episodios más emocionantes de la temporada 2021 con su pole en Arabia Saudita.

El neerlandés dijo lo siguiente tras marcar la vuelta más rápida de la clasificación para la segunda carrera de la temporada: "Un muy buen día. Anoche mejoramos el coche. Nos dio más confianza para pilotar al límite. No tiene precedentes lo rápido que puedes ir aquí.

"Mi vuelta se sintió un poco como la vuelta de 2021, pero ahora perfecta. En el pasado hemos visto muchas carreras locas aquí. Pueden pasar muchas cosas. La gente piensa que aquí será fácil hacer una sola parada hacia el final, pero ese no es el caso. Estoy seguro de que el coche también funcionará excelentemente mañana", comentó.

A lo que se refiere el neerlandés es a su último intento de clasificación en el pasado Gran Premio de Arabia Saudita en 2021. Recordar que el tricampeón del mundo estaba haciendo una de las mejores vueltas de los últimos tiempos, en medio de una lucha mano a mano con Lewis Hamilton por el campeonato.

Desafortunadamente, el corredor de Red Bull le pegó al muro en la última curva y se perdió la pole. Verstappen intentará devolver el golpe que Checo dio en 2022 al ganarle la carrera en Arabia.

Extraordinary drama #OnThisDay two seasons ago 🤯



Max Verstappen giving it absolutely everything in qualifying #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/cXkvk0SDSW