FIA comete TERRIBLE injusticia contra Checo Pérez

Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing F1, fue nuevamente golpeado por los Power Rankings de la Fórmula 1.

El corredor mexicano fue calificado con un 7.4 tras su actuación en el Gran Premio de Bahréin, evento que inauguró el Campeonato Mundial 2024 de la máxima categoría del automovilismo.

Checo remontó tras haberse clasificado en quinto lugar en una quali que tuvo muy reducidos los márgenes entre los primeros pilotos. Apoyado con una gran estrategia, el nacido en Jalisco superó a George Russell en carrera para hacerse con el segundo lugar del primer Gran Premio.

Sin embargo, Pérez se quedó únicamente con la cuarta mejor calificación del fin de semana, empatado con Lando Norris y Charles Leclerc, quien tuvo muchos problemas con su monoplaza en la carrera y que no pudo pelear por el podio.

La Fórmula 1 escribió lo siguiente sobre el rendimiento que tuvo Checo en Bahréin: "Sergio Pérez comenzó el fin de semana con el pie trasero, con casi medio segundo - y cuatro lugares - entre él y su compañero de equipo Verstappen en la clasificación, pero como era el caso tan a menudo en 2023, lo compensó el día de la carrera con una carga al segundo, dando a Red Bull un uno-dos para comenzar el año", explicaron los jueces de los Power Rankings.

Max Verstappen lideró los Power Rankings de la Fórmula 1 sobre el Gran Premio de Bahréin 2024. El neerlandés fue calificado con un 9.6 gracias a una nueva actuación dominante.

Carlos Sainz y George Russell llegaron detrás del tricampeón del mundo. El español recibió un 8.6, mientras que el británico de Mercedes fue calificado con un 7.8.

Charles Leclerc, Sergio Pérez y Lando Norris empataron con un 7.4. El resto de corredores fueron Guanyu Zhou (7.2), Oscar Piastri (7.0), Lewis Hamilton (6.8) y Kevin Magnussen (6.8).

