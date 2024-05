¡Checo pone EN SU LUGAR a Ricciardo!

Sergio Pérez superó a Daniel Ricciardo en el Sprint Race del Gran Premio de Miami 2024.

El mexicano finalizó tercero y sigue por delante del australiano, a pesar del gran fin de semana que está viviendo el ex Red Bull. Max Verstappen ganó la carrera por delante de Charles Leclerc.

Carlos Sainz, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Yuki Tsunoda fueron el resto de pilotos que sumaron puntos en la carrera de velocidad sobre Miami Gardens.

El evento comenzó con Max liderando sobre Leclerc y Ricciardo superando a Pérez tras un pequeño error del mexicano; sin embargo, atrás hubo un incidente que involucró a Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Lando Norris.

El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo. A su vez, Lewis Hamilton trató de aprovechar por dentro, pero el choque provocó que también se viera afectado.

Stroll out, Norris out and Alonso at the back because Hamilton turns in there like everybody needs to move when he comes pic.twitter.com/sITyECE02o