Max Verstappen interesa mucho a Mercedes y Helmut Marko no tiene intención de impedir una posible salida de su estrella. El nacido en Graz, que mantiene una buena relación con el campeón del mundo, dice que "no se interpondrá en el camino de Verstappen" si decide dejar Red Bull Racing.

Debido a los continuos problemas en Red Bull, el futuro de Verstappen con el equipo austriaco ya no es una certeza. Aunque el holandés todavía tiene contrato con el Red Bull hasta mediados de 2028, no se descarta que se vaya antes. Se dice que Verstappen tiene, entre otras cosas, la llamada 'cláusula Marko', lo que significa que es libre de ir a donde quiera si el máximo asesor se marcha.

Y esto ya no es impensable, ahora que la situación que rodea a Christian Horner se ha vuelto tan caótica. Los acontecimientos también han asegurado que Verstappen haya aparecido en el radar de Toto Wolff, a quien le gustaría darle la bienvenida al actual campeón del mundo en Mercedes. Marko dice que no impedirá un posible cambio.

Max Verstappen podría irse a Mercedes

La tensa situación dentro de Red Bull no sienta bien a la familia Verstappen. Aunque Max todavía guarda algo de silencio sobre Horner, su padre se ha pronunciado en términos muy claros e incluso se reunió con Toto Wolff, el hombre principal de Mercedes.

La pareja habría sentido curiosidad por las posibilidades de que Max condujera para Mercedes en un futuro próximo, tal vez como sustituto de Lewis Hamilton, que se marcha a Ferrari. Cuando más tarde le preguntaron a Wolff sobre la reunión con Jos y Vermeulen y si Verstappen podría ir a Mercedes, respondió riendo: "Todo es posible".

Marko no impedirá el traspaso de Verstappen

Hasta hace poco, que Verstappen se uniera a Mercedes a corto plazo parecía completamente impensable, pero poco a poco están surgiendo algunas señales de que, después de todo, esto puede ser una posibilidad.

Marko también contribuyó diciendo que no parará a Verstappen si quiere marcharse a Mercedes. Cuando F1-Insider.com le preguntó sobre la cláusula de salida y qué piensa sobre la posibilidad de que Verstappen vaya a Mercedes, Marko dice: "En lo que a mí respecta, no me interpondré en el camino de Max".

¿Cómo beneficia a Checo Pérez la posible salida de Max?

Si Max Verstappen sale, crecen enormemente las posibilidades de que Checo Pérez se quede en el equipo después del fin de su contrato actual en 2025. El piloto mexicano tiene una extraordinaria relación con Horner y si el austriaco se quedara en el equipo, como parece suceder, difícilmente querría que sus dos pilotos dejaran la escudería.

Además, el mexicano ha demostrado ser capaz de cumplir con las exigentes demandas de Red Bull e incluso en su papel de segundo piloto ha ganado grandes premios con el automóvil austriaco, algo que no pasaba con los antiguos compañeros de Verstappen.