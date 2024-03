Max se RINDE ante el talento de Checo

Max Verstappen se rindió ante el talento mostrado por Sergio Pérez durante el Gran Premio de Bahréin 2024.

El tricampeón del mundo dijo "Este fue bueno, lo vi", cuando las pantallas de la sala de enfriamiento mostraron el rebase de Checo sobre George Russell durante la primera ronda del Campeonato Mundial de F1.

“This one was good, I saw it”

Max talking about Checo overtaking Russell.🥹 pic.twitter.com/YatryQsHmx