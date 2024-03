¡Sainz y Alonso superan a Verstappen!

Carlos Sainz y Fernando Alonso vencieron a Max Verstappen en el último entrenamiento libre del Gran Premio de Bahréin 2024.

El español se quedó con la vuelta más rápida gracias a un tiempo de 1:30.824 segundos, Alonso llegó atrás de él y quedó a 0.141 segundos del tiempo del Ferrari del madrileño. Se espera que sea una clasificación muy cerrrada, con Aston Martin, Ferrari, Mercedes y Red Bull Racing peleando por la pole position.

El tricampeón del mundo no pudo superar a los españoles, pero mejoró sus números en comparación con las dos anteriores prácticas. Sergio Pérez finalizó octavo a 0.424 segundos del mejor tiempo marcado por Carlos.

El mexicano reportó problemas con su casa de cambios en sus primeros minutos dentro de pista en los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin; sin embargo, el equipo pudo resolverlo tras parada en los pits.

Recordar que Red Bull viene de conseguir resultados muy cuestionables durante las dos primeras prácticas para la primera carrera de la temporada. Algunos creen que puede ser una especie de disimulación, aunque no se puede descartar que estén teniendo complicaciones para configurar el nuevo RB20.

Charles Leclerc y Lando Norris completaron el top 5 de la última sesión de entrenamiento libre. Atrás de ellos llegaron Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Nico Hulkenberg y Lance Stroll.

Fue una sesión que comenzó con pocos autos en la pista debido a que las condiciones del asfalto no eran las ideales para salir a hacer intentos de tandas largas o de calificación.

Conforme fue descendiendo la temperatura y el cronómetro fue marcando menos tiempo, los corredores salieron con compuestos blandos a hacer los tiempos más rápidos posibles, con la mira en practicar la clasificación.

