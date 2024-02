La crisis de Red Bull en Bahréin continuó durante la FP2 para el Gran Premio de Bahréin luego de los resultados de Sergio Pérez y Max Verstappen.

Los corredores del equipo campeón quedaron 10º y 6º, respectivamente. Max finalizó a 0.477 segundos de Lewis Hamilton, quién marcó la vuelta más rápida del segundo entrenamiento libre para la primera carrera del campeonato 2024.

El podio lo completaron George Russell y Fernando Alonso, quedando el español a 0.286 segundos. Carlos Sainz y Oscar Piastri completaron a los cinco mejores registros de la FP2.

El resto de pilotos en el Top 10 son Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Charles Leclerc y Sergio Pérez.

FP2 CLASSIFICATION @MercedesAMGF1 head into qualifying day with their noses in front 👏#F1 #BahrainGP