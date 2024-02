Ricciardo lidera la FP1; Checo y Max PREOCUPAN

Daniel Ricciardo se quedó con la vuelta más rápida de la FP1 para el Gran Premio de Bahréin 2024. Por otro lado, Max Verstappen y Sergio Pérez quedaron lejos en 5º y 12º.

El australiano lideró la primera sesión del año con una vuelta en 1:32.869, superando a Lando Norris y Oscar Piastri en el Top 3.

Yuki Tsunoda y Fernando Alonso completaron el top 5. El español finalizó a 0.324 segundos del RB.

Max Verstappen se quedó con la sexta vuelta, seguido por George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Carlos Sainz quedó 11º y Checo Pérez 12º.

Recordar que el auto de Daniel es prácticamente una versión muy similar al RB19 del año pasado. Mientras tanto, el auto del mexicano es un concepto totalmente nuevo, además, sus últimas vueltas fueron con un compuesto medio y no con el blando que usó Ricciardo.

La Fórmula 1 publicó los resultados completos de la primera sesión del Campeonato Mundial de 2024.

