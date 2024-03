¡Verstappen considera RETIRARSE!

La Fórmula 1 está cerca de causar que el nuevo gran exponente del deporte, Max Verstappen, abandone las pistas antes de tiempo debido a la saturación de calendarios.

La temporada 2024 de la Fórmula 1 ha arrancado con el Gran Premio de Bahréin, en la que será la temporada más larga en la historia de la historia, hasta ahora.

La temporada actual contará con 24 carreras, pero aún no se ha descartado que en los siguientes años, espacialmente a partir de 2026, el calendario pueda ser aún más extenso y desgastante para los pilotos.

Precisamente por ello, el tema de los calendarios y estar agregando constantemente carreras ha sido un asunto que ha generado disgusto cada vez más entre los pilotos, y ahora quien lo ha dejado más que claro es el tricampeón de pilotos, Max Verstappen.

En palabras a los medios de comunicación en Bahréin, el holandés dejó más que clara su postura respecto a la cantidad de temporada que podría seguir soportando a este ritmo.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre el calendario de carreras?

“Creo que ya estamos muy por encima del límite de carreras. Todavía sé que soy joven, pero sé que no voy a estar 10 años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad en lugar de la cantidad, y por mi parte, lo he dicho con anterioridad, esto no es sostenible", declaró el holandés.

“Adoro las carreras y lo hago fuera de la F1 también, pero llega un punto en el que evalúas la calidad de vida y cuánto tiempo pasas alejado de tu casa por hacer un deporte que amas”, agregó.

“Llegará un momento en el que prefiera estar en mi casa y centrarme en otros proyectos. Porque es una locura lo que tienes que hacer y lo adoro, ahora no es un problema, pero con los años esto cambiará. Y si hay que empezar a rotar pilotos, esto ya es una locura", resaltó molesto.

“Así es como me siento, pero al final depende de la F1 y de lo que quieran hacer por sus pilotos. Sería una auténtica pena si algunos pilotos decidimos acortar nuestra carrera por esto”, finalizó el piloto de Red Bull.