Alonso y Verstappen se unen CONTRA la Fórmula 1

La temporada 2024 de Fórmula 1 está a punto de comenzar y será la más larga de todos los tiempos, algo que ha unido en reclamos a Max Verstappen y Fernando Alonso.

Después de darse a conocer que habrá 24 carreras programadas para esta temporada, un récord absoluto en la categoría reina del automovilismo, y que no se descarta que puedan agregarse más en el futuro, los pilotos de la Fórmula 1 comienzan cada vez más a alzar la voz, incluyendo incluso a los mayores exponentes de la parrilla.

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, cree que con diez equipos hay suficientes coches en la parrilla y sólo quiere más carreras en el calendario.

Por ejemplo, hay conversaciones con Sudáfrica, Osaka, Corea del Sur, India y Barranquilla sobre posibles Grandes Premios, y Madrid ya está confirmada para 2026.

La FIA, por otro lado, prefiere calidad a cantidad. La asociación internacional de automovilismo espera tener mejores resultados con la incorporación de Andretti y quiere mantener el número de carreras dentro de límites para no ejercer demasiada presión sobre todo el personal.

¿Qué dijeron Alonso y Verstappen en sus reclamos a la F1?

"En primer lugar, tengo que decidir si quiero seguir compitiendo", respondió Alonso durante la rueda de prensa cuando se le preguntó si está interesado en el asiento que quedará disponible en Mercedes tras el traspaso de Lewis Hamilton a Ferrari.

Artículo relacionado: La gran traición de Mercedes a Lewis Hamilton

"Todavía me siento muy bien en este momento, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá otras regulaciones técnicas. Quizás me convenzan o quizás no", dejó entrever el piloto asturiano.

"Ya veremos, pero como dije en el lanzamiento del Aston Martin AMR24, serán necesarias algunas carreras más antes de que tome una decisión", mencionó.

Max Verstappen por su parte se unió a los airados reclamos del bicampeón español, alegando que es insostenible la forma en la que quieren llevar las riendas de la Fórmula 1 actualmente.

"Siento que estamos muy por encima del límite en cuanto al número de carreras, esto no se puede sostener", comentó Max molesto.

Rápidamente Alonso complementó el comentario diciendo: "Si incluso el campeón del mundo piensa que es demasiado largo... ¿Te imaginas cómo funcionará para el resto de nosotros?", concluyó enojado Fernando.