Trackhouse Racing anunció el miércoles que el equipo firmó a Daniel Suárez con una extensión de contrato de varios años. Esto sigue a una extensión anterior que Suárez firmó a fines del año pasado, que originalmente lo había mantenido con Trackhouse hasta 2023.

Suárez, originario de México y el primer campeón nacido en el extranjero en una de las series de giras nacionales de NASCAR, firmó originalmente con Trackhouse en 2021 como el primer piloto del nuevo equipo.

Los dos han crecido sustancialmente uno al lado del otro, y Suárez tuvo el mejor año de su carrera en 2022, cuando Trackhouse emergió simultáneamente como uno de los principales equipos de NASCAR.

It's official. @Daniel_SuarezG signed a multi-year agreement and is staying in The House! pic.twitter.com/1g8JLkuVlb