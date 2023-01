Ángel Armando Castellanos

Jueves 26 Enero 2023 10:01

Daniel Suárez avisó que quiere ser el número 1 de la NASCAR y que ya está enfocado en lograrlo en este 2023.

En 2022 se llevó el triunfo en dos ocasiones, en la NASCAR All Star Open y en la Toyota/Save Mart 350. Eso le valió para meterse a los playoffs, donde quedó fuera tras la ronda de 12.

"Estoy contento con Track House y ellos conmigo, y sabemos lo que queremos y sabemos que lo que va a tomar para dar el siguiente paso, hay que seguir empujando en la dirección correcta para pelear por más victorias y el Campeonato.

"El objetivo es dar el paso siguiente y me gustaría ganar más de tres carreras y pelear legítimamente por el Campeonato", aseguró a The Associated Press.

El mexicano quedó en la décima posición de la clasificación final, pero aspira a algo mucho más grande que sería histórico para el automovilismo mexicano.

"Con lo del 2022 no alcanzará"

Reconoció que su temporada anterior fue positiva, pero que si mantiene se nivel, entonces en la que viene no va a bastar.

"Cada año tenemos que mostrar la mejor versión de nosotros. El año pasado hicimos buen trabajo como equipo, pero si traemos esa versión al 2023 no va a ser suficiente.

"Hay que mejorar a una mejor versión y en eso trabajamos duro", sentenció.