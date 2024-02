Alonso revela SECRETOS a Hamilton y Sainz

Si hay un piloto que ha vivido lo que le tocará esta temporada a Lewis Hamilton y Carlos Sainz es precisamente Fernando Alonso, que ha lo largo de su carrera en Fórmula 1 ha cambiado varias veces de escudería y conoce cómo puede tratar Mercedes al británico.

El piloto español ha tenido que vivirla situación de seguir en una escudería a pesar de saber que el año próximo conducirá para otra.

Un ejemplo de ello es cuando era parte Renault en 2006, donde a sabiendas que pilotaría para McLaren en 2007, el español tuvo que ver cierta predilección por Giancarlo Fisichella, su compañero de equipo, aunque al final la calidad del español de impuso.

Ahora le tocará a Hamilton y Sainz vivir esto, ya que ambos correrán la temporada completa con Mercedes y Ferrari sabiendo que correrán para otra escudería el siguiente año, por lo que George Ruseel y Charles Leclerc pueden verse algo beneficiados por esto.

¿Qué dijo Alonso sobre el trato a los pilotos en esta situación?

“Para mí no fue una gran diferencia. En 2006 comencé muy bien la temporada con el equipo, muy relajado, con muy buen ambiente, para mí no cambió mucho”, afirmó Fernando para Car and Driver.

Lo que sí puede cambiar y es esperado incluso que suceda es que no sean incluidos en las reuniones de desarrollo del auto de cara a la temporada 2025 o que nno puedan probar ciertas piezas.

“Quizás cambió un poco a mitad de temporada, porque el equipo estaba probando cosas para el año siguiente y yo no estuve involucrado en ahí y me ocultaron algunos secretos, lo cual era comprensible.”, agregó. Fernando.

“Creo que desde el punto de vista del piloto no cambia mucho para el equipo, solo intentan ocultar algunas cosas en la segunda parte del año”, concluyó Alonso respecto a lo que pueden esperar Sainz y Hamilton.