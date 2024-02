Sainz revela su plan para su ÚLTIMO año en Ferrari

Carlos Sainz busca la mejor oportunidad de ser campeón del mundo mientras reflexiona sobre sus opciones para el futuro en la Fórmula 1.

Sainz planea tomarse su tiempo para decidir su próximo paso en la F1 en medio de su inminente salida de Ferrari a finales de 2024, el español busca seleccionar la opción que le brinde mayores posibilidades de convertirse en campeón del mundo.

A principios de febrero se confirmó que Lewis Hamilton se unirá a la Scuderia en 2025, y que el siete veces campeón del mundo será compañero de Charles Leclerc. Esto deja a Sainz sin asiento más allá de la actual campaña, que marcará su cuarto y último año con el conjunto italiano.

Con Sainz al volante del nuevo auto de Ferrari, el SF-24, durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, se le preguntó al piloto de 29 años cómo se sentía al empezar el año con un futuro incierto.

¿Qué dijo Sainz sobre su futuro?

“Si hay algo que he tenido en los últimos años es estabilidad”, respondió Sainz al sitio oficial de Fórmula 1.

“Será mi cuarto año en este equipo y me siento preparado y listo para afrontar mi cuarto año como un buen desafío aquí en Ferrari", agregó.

“Obviamente el año que viene el equipo será diferente y me mudaré a otro lugar, pero todavía no tengo idea de dónde. Me tomaré mi tiempo para tomar la decisión, la decisión correcta para mí, para mi carrera, durante los próximos tres o cuatro años en los que podría estar en el próximo lugar al que vaya", destacó.

"Para eso necesito tiempo para ver toda la situación, hablar con todos los equipos y ver quién me ofrece la mejor oportunidad de ser campeón del mundo en el futuro", mencionó.

Expectativas para 2024

Sainz encabezó la tabla de tiempos durante el segundo día de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin, habiendo terminado previamente el primer día de carreras en tercer lugar.

El español ha estado probando el SF-24 de cara a su última temporada con Ferrari y se quedó con una buena primera impresión del coche, que concluyó tras su prueba inicial.

“Escaneamos toda la configuración, todos los arriba y abajo del auto, y pareció responder y reaccionar bien. En cuanto al rendimiento, obviamente no tengo idea, sólo puedo decir que el Red Bull parece muy rápido, pero aparte de eso, nada más”, finalizó el piloto.

Ferrari, junto con el resto del equipo, pronto descubrirá más sobre su situación cuando comience la temporada 2024 en Bahréin del 29 de febrero al 2 de marzo.