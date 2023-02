En redes sociales han circulado varias imágenes del nuevo A523 de Alpine, a pesar de que su presentación estaba programada para el 16 de febrero.

El 13 de febrero marca un día importante para el equipo francés, ya que comenzaron su temporada 2023 en la pista al completar 100 km de carreras en el A523 en Silverstone.

Fue un momento emocionante para los pilotos Esteban Ocon y Pierre Gasly, quienes corrieron el lunes. Esteban tomó el control primero, seguido de Pierre, que completó el límite de 100 km para su primera acción en 2023.

Los galos presentarán oficialmente su monoplaza 2023 en Londres el jueves 16 de febrero, brindando una primera oportunidad para que el mundo experimente el desafío más nuevo del equipo.

Tras el lanzamiento en Londres, el equipo viajará a Bahréin para realizar pruebas de pretemporada del 23 al 25 de febrero. Es una oportunidad para que los pilotos se familiaricen más con el automóvil y trabajen en la configuración para el inicio de campaña el 5 de marzo.

Estos son una parte de los clips y fotos que se han podido compartir del nuevo A523.

