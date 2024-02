La SORPRESA de Checo en su nuevo casco

Sergio Pérez presentó el diseño que lucirá con Red Bull Racing en el casco para la temporada 2024 de la Fórmula 1.

En un video publicado en las redes sociales del equipo campeón, el mexicano contó un poco sobre los cambios en la decoración de su protección para la nueva temporada: "Hola chicos, esta es la revelación de mi casco para la temporada.

"Siempre intentamos mantener algún color natural, que es el amarillo, para que al menos me puedan reconocer. Optamos por la bandera mexicana en la parte superior para asegurarnos de que represente bien a nuestro país, nuestras tradiciones y nuestra cultura.

"'Never Give Up', está en la parte de atrás porque cada vez que me pongo el casco puedo verlo y es bastante único. Realmente espero que les guste y que nos traiga un gran éxito", compartió.

¡Hola, new helmet! 🎨 Presenting @SChecoPerez's lid for 2024 😍 pic.twitter.com/tmyg9wxKY9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 14, 2024

¿Cuándo presentará Red Bull su auto de 2024?

Red Bull Racing presentará el RB20 de Sergio Pérez y Max Verstappen el próximo 15 de febrero de 2024.

Las pruebas de pretemporada en Sakhir se harán del 21 al 23 de febrero de 2024, ahí se verán las verdaderas versiones de los autos de las escudería.

No muy lejos de ahí, llegará el momento de la primera carrera del Campeonato 2024 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahréin del 29 de febrero al 2 de marzo.