Una LEYENDA del deporte tiene como EJEMPLO a Checo Pérez

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano, confesó que tiene como ejemplo a sus hijos a Sergio Pérez.

En declaraciones ofrecidas a TV Azteca, el pugilista dijo lo siguiente sobre el corredor de Red Bull Racing: "Le dije a mi hijo que si quería ser piloto de F1, pero me dijo que no; que él quiere ser peleador.

"Pero ya le dije que en dos años le voy a poner un sparring, y ya que reciba el primer golpe que me diga si quiere continuar siendo boxeador.

"Después del boxeo, lo que más me gusta es jugar golf. Me gustaría que mi hija, la chiquita, sea golfista; a mi hijo también se lo he dicho, pero no, me gustaría que fuera piloto de Fórmula 1", señaló.

'El Canelo' es actualmente campeón mundial indiscutido en la división de peso supermediano, logrando la unificación de los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de 2024 en Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la próxima temporada.

Checo ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano seguirá para el próximo campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco.