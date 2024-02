Carlos Sainz presentó el nuevo diseño en su casco para el Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1.

El piloto español reveló los nuevos colores que llevará en su protección con un post en sus redes sociales: "NUEVA TEMPORADA, NUEVO CASCO.

"¡Repensando el patrón! ¡Siguiendo mis colores!", dijo en la publicación que acompañó con un par de fotos.

NEW SEASON, NEW HELMET

Rethinking the pattern!

Sticking to my colors!

⚫️🔴🟡🔴⚫️

-@ScuderiaFerrari #Carlossainz pic.twitter.com/y5WUbg6SGt