Alonso, Sainz y las 5 MEJORES opciones de Mercedes para 2025

Fernando Alonso y Carlos Sainz son parte de las cinco opciones de ruta que puede tomar Mercedes para 2025, cada una partiendo de una estrategia diferente de la escudería alemana que tendrá que reemplazar a Lewis Hamilton.

A Lewis Hamilton le queda una temporada más en Mercedes. Una frase que se pensó sería escrita para anunciar su retirada del deporte, pero aquí estamos, a un año de ver al siete veces campeón del mundo ponerse al volante de un Ferrari.

El cambio tiene la costumbre de provocar una sensación de malestar, pero en este caso no se puede negar que el sentimiento abrumador es de emoción.

Pero para Mercedes, tienen un gran trabajo entre manos al responder una pregunta: ¿Cómo se puede reemplazar a uno de los mejores conductores de todos los tiempos?

Incluso si las Flechas de Plata ya no son tan competitivas como antes, el atractivo de conducir para Mercedes sigue siendo increíblemente fuerte.

Sin embargo, Toto Wolff y su equipo tienen que tomar una decisión que podría definir una era sobre qué camino tomar para reemplazar a Hamilton. ¿Buscan una solución rápida y esperan rivalizar con Red Bull en 2025? ¿O buscan la juventud y piensan a largo plazo?

Aquí en GPFans, evaluamos las opciones que tiene Mercedes para reemplazar a Hamilton junto con las ventajas y desventajas de cada camino que puedan tomar.

Venganza: Carlos Sainz

Carlos Sainz se quedaó de repente sin asiento para 2025. Quizás no sea venganza, por así decirlo, pero ojo por ojo le daría a Mercedes un llenado muy simple de su agujero en forma de Hamilton.

Sainz es una garantía en el traslado de Hamilton a Ferrari y Wolff aún podría verse tentado a realizar un intercambio directo.

El español fue el único piloto que no pertenece a Red Bull que logró la victoria en 2023 y desde hace algún tiempo anhela la oportunidad de ponerse al volante de un coche digno de un campeonato.

Aún no se sabe si eso sería en Mercedes, pero Hamilton ciertamente no lo cree así. Aunque las estrellas pueden alinearse para que Sainz cambie por Hamilton, hay que argumentar que no es el movimiento más imaginativo.

Sólo porque sea obvio no significa que esté mal, es cierto, pero Mercedes tiene aquí la oportunidad de forjar su propio camino y tomar una decisión decidida con una visión y una estrategia claras de cara al futuro.

Sainz podría ser la opción fácil, y sin duda un operador de clase, pero no necesariamente alguien por quien entusiasmarse demasiado.

Rendimiento: Alex Albón

Alex Albon disfrutó de una magnífica temporada 2023 para Williams. Un piloto que bien puede entusiasmar a la gente es Albon.

El tailandés de 27 años renació en Williams la temporada pasada y demostró su madurez para guiar al equipo a un séptimo puesto, el mejor en seis temporadas.

James Vowles ciertamente no querrá perder a Albon, pero Wolff habrá visto cuánto se ha vuelto lírico su ex estratega sobre la estrella de Williams y confiará implícitamente en su juicio.

Albon también le ofrece a Mercedes la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. Tienen un piloto que claramente se está acercando a su mejor momento, pero también con solo 27 años todavía le quedan muchos años en el tanque, hambriento de demostrar su valía después de que su tiempo en Red Bull llegó a su fin antes de lo previsto.

Por supuesto, existe la preocupación de que Albon pueda tener problemas con el paso de Williams a Mercedes. Pero es de esperar que, junto con su buen amigo George Russell, se adapte a la vida en Silver Arrows más rápido que la mayoría.

Daniel Ricciardo es uno de los pilotos más populares del deporte. De estar sin asiento a principios de 2023, ahora podría encontrarse en la lucha por un puesto en Red Bull o Mercedes en 2025.

Si cualquiera de estas cosas se hiciera realidad, el australiano, por supuesto, necesitaría una campaña estelar en 2024 en AlphaTauri Visa Cash App RB.

Aunque tal vez sea improbable, la fanfarria que acompañaría el paso de Ricciardo a Mercedes sería sísmica. La sensación de Drive to Survive seguramente crearía una ola de entusiasmo en todo el equipo y les brindaría un nuevo nivel de publicidad e interés.

Esto no quiere decir que Ricciardo no sea también una estrella de F1 increíblemente talentosa, ni mucho menos, pero todos conocemos el atractivo extra que trae consigo.

Experiencia: Fernando Alonso

Fernando Alonso, como los buenos vinos, solo mejora con la edad. Este también fácilmente podría haberse incluido en la columna de venganza, ya que, seamos honestos, sería bastante divertido si Fernando Alonso fuera el que reemplazara a Hamilton en Mercedes.

Los dos grandes rivales no han tenido buena relación desde que el español se convirtió en el primer compañero de equipo de Hamilton en McLaren en 2007, pero recientemente ha florecido al menos un sano respeto.

Y si hablamos de tardíos, no busquemos más: Alonso al volante de un Aston Martin en 2023. Una excelente temporada para el veterano de la F1 lo vio lograr ocho podios y demostrar que todavía hay vida en el piloto de 42 años.

Si Wolff se sintiera tentado a tirar los dados a corto plazo en 2025 y Alonso volviera a repetir sus hazañas una vez más este año, entonces estoy seguro de que el austriaco estaría muy tentado a entregarle las llaves y despedirlo. después de Verstappen.

Juventud: Andrea Kimi Antonelli

Kimi Antonelli es una estrella en ascenso en el automovilismo. De Alonso a Antonelli llegamos a quizás una de las piezas más apasionantes pero desconocidas que pueden encajar en este rompecabezas de Hamilton.

La estrella italiana es un piloto de series secundarias muy valorado y ha ganado múltiples títulos de karting y monoplazas.

Siempre es difícil saber si un piloto es capaz de dar el salto a la F1 hasta que realmente está en la cabina, pero todos los ojos estarán puestos en la temporada de F2 del joven de 17 años.

La última vez que surgió tanta emoción por un adolescente que buscaba llegar a la F1 fue cuando Verstappen estaba en el mismo camino, y antes de eso, Hamilton.

No hay duda de que Antonelli es rápido, pero aún está por verse si 2025 es una fracción demasiado pronto para que Mercedes apueste por lo que entonces sería un joven de 18 años.

"Si eres lo suficientemente bueno, tienes edad suficiente", ese bien podría ser el mantra que Antonelli le recuerda a Wolff, pero el joven podría simplemente desear que Hamilton le pasara el testigo un poco más tarde de lo que lo hace actualmente.