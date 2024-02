Alonso, el GLADIADOR que necesita Mercedes

David Coulthard tiene claro que Mercedes debe contratar a Fernando Alonso, a quien considera un gladiador, como reemplazo de Lewis Hamilton después de que deje Brackley en 2025.

Hamilton sorprendió al mundo de la F1 la semana pasada al anunciar que dejaría Mercedes a finales de año para unirse a Ferrari con un contrato de varios años.

La explosiva decisión del siete veces campeón del mundo deja a Mercedes con la necesidad de encontrar un reemplazo para llenar el gigantesco vacío dejado por Hamilton.

Ya se han sugerido varios reemplazos, incluidos jugadores como el actual titular de Ferrari, Carlos Sainz, ahora agente libre, Alex Albon de Williams y Esteban Ocon de Alpine, que tiene vínculos con Mercedes.

Incluso se ha hablado de que Mercedes podría intentar tentar a Sebastian Vettel a salir del retiro para conducir para ellos en 2025.

Sin embargo, para el ex piloto de Red Bull, la elección es bastante clara de hacia dónde debería apuntas Mercedes con la elección de su nuevo piloto.

¿Qué dijo Coulthard al respecto de Alonso y Mercedes?

"Si yo fuera Mercedes, elegiría a Alonso antes que a Vettel", dijo Coulthard en el podcast Formula for Success.

“Está en forma para la carrera, entiende el motor, la unidad de potencia, gracias a Aston Martin y todavía es un gladiador y tiene la broca entre los dientes", agregó.

“Sí, tal vez Seb simplemente estaba luchando un poco con el desarrollo del Aston cuando estuvo allí. Pero no estaba, en cierto modo, venciendo tan contundentemente a Lance Stroll como lo hemos visto en Fernando Alonso. Entonces, si pudiera conseguir a Fernando, lo elegiría”, destacó David.

Sin embargo, Coulthard cree que el cuatro veces campeón del mundo, Vettel, sería una opción sólida si Mercedes no puede alejar a Alonso de Aston Martin.

"Entonces, sólo en caso que Alonso no fuera posible para llegar, creo que Vettel podría ser una buena opción con experiencia", continuó Coulthard.

“Ciertamente también sería una buena historia de marketing que regresara Vettel, siempre que George no le vuele las puertas. Creo que George es increíblemente rápido. Por lo tanto, no sería fácil para Seb”, finalizó el ex piloto.

Alonso actualmente se encuentra en su último año de contrato con Aston Martin, por lo que el desarrollo de este año en la escudería británica será elemental para el futuro cercano del dos veces campeón de la Fórmula 1 español.