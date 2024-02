Primera DECEPCIÓN para Hamilton en Ferrari

De acuerdo a información de Motorsport.com, es muy poco probable que Lewis Hamilton traiga personal de Mercedes al equipo Ferrari.

Según el medio, se trata de la llamada 'cláusula de no robo' bajo la cual el británico firmó su ampliación de contrato en 2023 con el equipo alemán.

La semana pasada se anunció que Hamilton, de 39 años, correrá bajo la bandera de Ferrari a partir de 2025. El propio británico indicó que estaba listo para una nueva aventura y recientemente también se supo que Mercedes podría no haber hecho la propuesta de contrato deseada.

De izquierda a derecha, el inglés correrá para la escudería italiana y no se descarta un posible éxodo a Mercedes. Sin embargo, todo esto no parece tan fácil, porque la "cláusula de no robo" sigue activa.

Cláusula

El medio italiano ha podido saber que Mercedes incluyó una llamada 'cláusula de no depredación' al redactar la ampliación del contrato de Hamilton en agosto ' ha incorporado.

En Inglaterra, la anotación se añade a los contratos para evitar que se invite a antiguos colegas a cambiar de empleador.

Objetivos potenciales

Los rumores mencionan los nombres de Andrew Shovlin (director de pista de Mercedes) y Peter Bonnington (ingeniero) como posibles miembros del personal que A Hamilton le gustaría llevarse consigo.

Sin embargo, la llamada 'cláusula de caza furtiva' sigue activa en la Fórmula 1. Si un empleado de un equipo quiere cambiarse a otro establo de carreras, las dos partes pueden establecer un período de reflexión para que no se pueda transferir información confidencial.