Fernando, el PROTECTOR del amor

Fernando Alonso y su impacto en los aficionados no conoce límites, menos ahora que se han dado a conocer unos condones que llevan la cara del piloto.

Speedwear.es, una página que vende ropa relacionada con la Fórmula 1 y el bicampeón del mundo, anunció que por promoción de San Valentín regalará condones "especiales" con cada compra.

El condon es uno muy especial, ya que lleva la cara de Fernando en una imagen impresa en el empaque del preservativo. Además, llevan la icónica frase: "All the time you have to leave a space".

Los clientes también pueden adquirir únicamente el producto por un precio de 2.50 euros en el sitio web.

¿Cuántos puntos de Aston Martin hizo Fernando Alonso en 2023?

El asturiano logró anotar 206 unidades de las 280 que hizo en total Aston Martin. Esto representó el 73.575 de la totalidad de puntos que logró el equipo en la campaña.

Además, el 100% de los podios conseguidos por la escudería también fueron a nombre del español. Su escudería finalizó en el quinto lugar del Campeonato de Constructores, a 22 puntos de McLaren.

El contrato de Fernando Alonso con Aston Martin acaba a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El corredor o el equipo no revelaron la duración del contrato del español cuando anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastian Vettel