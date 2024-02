¡Norris RESPONDE a quienes le llaman miedoso!

Lando Norris respondió a las acusaciones de que decidió quedarse en McLaren porque estaba demasiado asustado para enfrentarse a Max Verstappen en igualdad de condiciones.

El joven ha dicho que no sería inteligente mudarse a Red Bull en este momento de su carrera, y ha firmado un contrato con McLaren hasta 2026. Al asociarse con Oscar Piastri durante las próximas tres temporadas, Norris tendrá mucho con lo que lidiar mientras persigue no sólo una primera victoria en la Fórmula 1, sino también el campeonato.

Red Bull ha sido admirador desde hace mucho tiempo del joven de 24 años, pero ahora parece que no hay posibilidad de una conexión entre los dos en un futuro próximo.

¿Qué dijo Norris respecto a las acusaciones en su contra?

Hablando con Sky Sports, Norris intentó justificar su pensando antes de tomar una decisión sobre su futuro a largo plazo en el deporte.

“No creo que sea una cuestión de: ¿tienes miedo o no? No creo que alguna vez tenga miedo de enfrentarme a nadie”, dijo Norris.

“Pero incluso si ingresas a un equipo, ¿estás en condiciones de desafiar a alguien de inmediato? ¿Y te sientes cómodo haciendo eso? Y creo que es un 'no' para cualquier conductor", agrega.

"Se necesita tiempo para adaptarse y tomar tiempo para llegar a su lugar. Si quieres competir contra el mejor piloto del mundo, no es lo mejor que puedes hacer, no es una decisión inteligente", destaca Lando.

Tanto Verstappen como Norris lucharán en la pista este año mientras McLaren continúa intensificando su resurgimiento en el campo de la Fórmula 1 en los últimos años.

Si bien es optimista pensar que una batalla por el título puede ser posible, las dos jóvenes estrellas podrían disputar fácilmente alguna que otra victoria en la carrera.