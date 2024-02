Alonso revela a su ÚNICO amigo en la F1

Fernando Alonso siempre ha tratado de mantener su carrera de Fórmula 1 estrictamente apegada a lo deportivo, y a pesar de tener una carrera tan longeva en la cateogría, el español reconoce que sólo un piloto se ha ganado considerarle un amigo, Giancarlo Fisichella.

El piloto español correrá su temporada número 21 en la Fórmula 1 este año, por lo que ha convivido con infinidad de pilotos, pero realmente pocos han sido los que han dejado huella en largo plazo para Fernando fuera de las pistas.

Al único piloto al que Alonso se atreve a llamar como su amigo es a Giancarlo Fisichella, contemporáneo de los inicios de su carrera en Renault y Ferrari.

A través del documental realizado por la plataforma de streaming DAZN, titulado "Alonso: Revelado", Fernando se sinceró sobre su relación con otros de los pilotos con los que ha compartido carrera, para destacar lo especial de Fisichella.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre Giancarlo Fisichella?

"En cuanto a amigos pilotos... Diría que únicamente con Fisichella tengo una amistad. Surgió gracias a Flavio Briattore, esas partidas de cartas, los viajes a Kenia y a casa de Flavio para hacer la pretemporada", mencionó.

"Necesitas un jefe como Briattore que tenga ese carisma y pueda unir al equipo. Y con Fisichella sí que tengo una amistad. Fuera de él, me puede caer bien o genial alguien, pero no me iría unas vacaciones o a esquiar, no haría planes", ha sentenciado.

Checo Pérez y Fernando Alonso

Otro piloto que a lo largo de los años ha logrado mantener buena química con el español es Checo Pérez, dada la longevidad de ambos en la categoría.

Alonso aún no ha dado pista alguna sobre su fecha de retiro, pero se espera que pueda correr todavía más allá de la temporada 2024, e incluso se le considera como candidato para un asiento en Mercedes.