El efecto resonante del movimiento de Lewis Hamilton a Ferrari puede llegar a impactar hasta a Patricio O'Ward con McLaren, ya que existe la posibilidad que Mercedes busque a Oscar Piastri para cubrir el vacío dejado por el británico.

En una noticia que sacudió al mundo del automovilismo y el deporte, el siete veces campeón, seis de ellas en el equipo de Brackley, por lo que se creía se retiraría con ellos pero ahora pasará a vestir los colores de Ferrari en 2025.

Como es de esperarse, un movimiento como este mueve todo el esquema de asientos en la Fórmula 1 para el futuro, y un piloto mexicano podría verse beneficiado de ello.

En McLaren se han jactado mucho de tener asegurada su pareja de pilotos por el futuro cercano en Lando Norris y Oscar Piastri. Sin embargo, si algo ha caracterizado a la escudería es su capacidad de producir talento, y tiene listo en espera a Patricio O'Ward que actualmente conduce IndyCar y es el piloto de reserva designado para la F1 en 20024.

Dentro de la primera reacción de los pilotos de McLaren a las noticias de Ferrari no se hicieron esperar, con diferentes publicaciones en X, especialmente de sorpresa de parte de los tres pilotos.

Just woke up. Had to check twice if it was April fools today 🤯 #F1