REVELADO: El 'look' de Ferrari en 2024

Carlos Sainz y Ferrari sufrieron una importante filtración de cara al arranque del Campeonato 2024 de la Fórmula 1.

De acuerdo con un usuario en Reddti, se habrían filtrado los supuestos nuevos trajes de carrera para los pilotos de la Scuderia.

Las imágenes se esparcieron por redes sociales e hicieron eco en los aficionados y seguidores de la F1.

why does the ferrari race suit feels so… empty? incomplete? like, they look naked without the black squares and lines or almost like they’re missing sponsors idk 😭 pic.twitter.com/NJ7Kziq49J