Carlos Sainz ha hecho un duro reclamo a Ferrari previo al arranque del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2024.

En declaraciones recogidas y publicadas por F1 al día, el nacido en Madrid respondió lo que le gustaría que cambiara en 2024: "Mucho, se ha dicho que es un coche que me sienta bien, que me gusta.

"Sinceramente, me ha dado quebraderos de cabeza y no solamente a mí. Para mi compañero, para Ferrari, es muy difícil de entender. No disfruto conduciéndolo, tuve que adaptar muchas cosas y tuve que probar muchas puestas a punto.

"Espero que en 2024 sea más versátil y más fácil de conducir y poner a punto. Que tendremos un mejor coche de carreras", concluyó.

Aunque los de Maranello ya anunciaron la renovación de Charles Leclerc, el contrato de Carlos sigue con vigencia hasta finales de 2024, por lo que serán semanas determinantes para su futuro.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Sainz en Ferrari?

Sainz obtuvo 200 puntos en 2023

Carlos Sainz tiene contrato con Ferrari hasta finales de la próxima temporada 2024; sin embargo, él mismo ha afirmado que deseaba comenzar la campaña ya con su futuro confirmado.

Se ha dado como un hecho que la Scuderia le ofrecerá la renovación; no obstante, sigue sin estar claro por cuántos años será ese nuevo acuerdo.

Mientras que el número 55 preferiría una extensión por varios años, los italianos no lo tendrían tan claro y buscarían mantener sus opciones abiertas en el "segundo asiento".