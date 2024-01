Verstappen se salva DE MILAGRO del ridículo

Ángel Armando Castellanos



Max Verstappen confesó que estuvo a punto de reprobar su examen de manejo. El piloto de Red Bull tricampeón de la Fórmula 1 casi hace el ridículo.

Eso pasó cuando tenía 16 años. Lo ha admitido en una charla con Sunday Times. Cometió varios errores en esa prueba.

"El examinador me dijo que fuera a la derecha y yo fui a la izquierda.

"Luego no cedí el paso (a los peatones en un cruce). No estaba muy contento. Discutí con él porque pensé que en realidad no estaban en el cruce. Así que le dije: 'Pero si aún no han llegado, ¿por qué tengo que parar?'", explicó.

En ese entonces ya corría con coches de F1. Más allá de que era un adolescente una prueba de conducción no debía representar mayor problema para él, pero sucedió.

¿Cómo fue que Max pasó su examen de manejo?

El neerlandés finalmente recibió el favor de su sinodal y se salvó de quedarse sin licencia de manejo.

Reconoció que hubiera sido una vergüenza si no pasaba esa prueba. Lo logró y pudo correr no sólo en las pistas de F1, sino en la calle como cualquier ciudadano.

"Sí, por suerte. Sería bastante embarazoso si no lo hubiera hecho. Creo que fue amable (el examinador) conmigo", agregó.