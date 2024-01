El SECRETO de Alonso para mantenerse vigente en la F1

Fernando Alonso reveló su secreto para mantenerse vigente en la Fórmula 1 a sus 42 años de edad.

En el podcast Fueling Around, Rachel Brooks, periodista de Fórmula, reveló una charla con el bicampeón del mundo sobre su competitividad y cómo se siente actualmente como el piloto de mayor edad en la parrilla: “Hice algo con él y Lance Stroll a principios de año y no había cámaras.

"Estábamos yendo entre dos sitios y yo estaba hablando con él y le dije: 'Nunca te preocupes de que llegue un punto en el que sientas que has perdido tu ventaja o tu tiempo de reacción o tu conciencia espacial porque tienes ¿40 años?'. Y me dijo 'no'.

“Me dijo: 'Estoy mejor que nunca. Conduzco mejor, pienso mejor y funciono mejor que cuando tenía 20 años. Me dijo: "Es gracias a todo lo que he aprendido en el camino que ahora puedo hacer esto'.

“Hablas con otros conductores y te dicen 'no, llegué a 40 y empecé a perder velocidad o esto, o aquello, o lo otro' pero él siente ahora, dice, que es lo mejor que ha sido nunca", concluyó.

Relacionado: Red Bull, ASOMBRADO por Fernando Alonso

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

Alonso finalizó en 4º lugar del Mundial de 2023

El contrato de Fernando Alonso con Aston Martin acaba a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El corredor o el equipo no revelaron la duración del contrato del español cuándo anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastian Vettel

Sin embargo, durante una entrevista, fue el propio corredor quien confirmó que se trató de un acuerdo por dos años. Además, hay rumores en la prensa de una supuesta cláusula de ampliación por un año más, que se activaría en caso de que el ídolo de España decida seguir en la categoría.