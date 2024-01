La gran lección de Alonso

Ángel Armando Castellanos

Martes 16 Enero 2024 06:38

Fernando Alonso tuvo un gran aprendizaje cuando era niño: el segundo lugar es igual que el último, lo importante es ganar. Eso lo aplica en la Fórmula 1 actual con Aston Martin.

Pasó por el podcast High Performance y ahí habló sobre esa lección tan importante que aprendió de chico y que ahora le sirve.

"En este deporte se gana o se pierde. Ya sea que quedes segundo, séptimo o decimoprimero, el resultado es siempre el mismo", contó.

Fernando terminó cuarto en el Campeonato de Pilotos de 2023, lo que significó un avance importante con respecto al noveno del 2022.

La historia del gran aprendizaje de Alonso

El momento que marcó su vida se dio cuando iniciaba en las carreras.

"Tenía alrededor de 13 años y en mi primer año en el Campeonato de karting quedé segundo.

"Estaba muy feliz porque era sólo mi segunda carrera internacional. Todo fue increíblemente bueno. Pero cuando regresé al equipo, vi que era el único que estaba realmente feliz", explicó.

Pero eso no gustó en la organización, que sabía que lo que importaba era ser el mejor.

"Entonces mi jefe de mecánicos me llamó y me dijo que entendía mis sentimientos y que debería estar feliz, pero como el segundo fue el primero de los perdedores, no había mucho que celebrar.

"Sólo hay un ganador y no fuimos nosotros, así que no había nada que celebrar. Me sorprendió, pero con el tiempo me di cuenta de que era una buena lección para mí", señaló.

Por lo tanto, a partir de ahí comprendió que de nada servía quedarse cerca de un triunfo, sino lograrlo.

"Cuando compites contra otros, no lo haces para terminar séptimo. Terminar séptimo es básicamente lo mismo que terminar decimoseptimo.

"En este deporte sólo una persona gana", sentenció.