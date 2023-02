La nueva temporada de F1 se acerca rápidamente y estamos comenzando a construir una imagen de cómo se verá la parrilla de 2023 con varios equipos que ya han presentado sus nuevos diseños. Ahora pudimos conocer los trajes de carreras que usarán AlphaTauri y Haas.

Luego de haber sido el primer equipo en presentar su auto 2023, Haas continúa con su mono blanco para el año, pero con la característica adicional del negro y el rojo de su nuevo patrocinador principal, MoneyGram.

Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, su nuevo compañero de equipo, mostraron el kit que lucirán en la pista este año.

