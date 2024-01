La PELIGROSA cautela de McLaren

Jan Bolscher

Jueves 4 Enero 2024 10:04

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, está dispuesto a guiar a su equipo a través del delicado equilibrio entre ambición y realismo mientras se fijan en reducir la brecha con Red Bull en la próxima temporada.

El equipo, con sede en Woking, enfrentó dificultades a principios de temporada en la campaña anterior, pero un paquete de mejoras estratégicas presentado en Austria durante julio, provocó un cambio notable.

El resurgimiento dio sus frutos, con actuaciones destacadas como las de Lando Norris, que consiguió siete podios y la sensación del novato Oscar Piastri logra una victoria memorable en la carrera de velocidad en Qatar.

McLaren finalmente logró un encomiable cuarto lugar en el campeonato de constructores, superando a los primeros favoritos, Aston Martin.

Sin embargo, a medida que se levanta el telón de la campaña 2024, Stella es muy consciente de la necesidad de anclar las expectativas. Este enfoque cauteloso es particularmente pertinente dado el formidable dominio mostrado por Red Bull durante el año anterior.

El jefe de McLaren, Andrea Stella, insta a un enfoque realista para 2024

Lando Norris y Oscar Piastri esperan comenzar 2024 como terminaron 2023

Esperan competir

“Nuestra filosofía es ser muy justos con lo que sabemos”, dijo. “No tenemos que crear falsas expectativas porque la realidad te llegará de manera violenta y no queremos encontrarnos en esa posición", aclaró.

“Al mismo tiempo, no queremos restarle importancia y luego descubrir que no estábamos listos para luchar en el frente y que no tomamos buenas decisiones basadas en eso", agregó.

“Simplemente nos ceñiremos a los datos, seremos realistas y honestos. Esa es nuestra filosofía" mencionó.

“Te gusta ver qué tipo de progreso estás haciendo en el túnel de viento, en las simulaciones por computadora, y sabes que una cierta velocidad significará que estás a dos décimas, medio segundo , siete décimas mejor al inicio de una temporada", destacó.

“Siendo realistas, sabemos que si queremos mantener nuestra competitividad de cara a la próxima temporada, necesitamos tener medio segundo en la mano; de lo contrario, estamos retrocediendo”, concluyó el jefe de equipo.